Classica Bruxelles 2022 | startlist ed elenco partecipanti Tim Merlier ed Elia Viviani al via

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) Nuovo appuntamento in terra belga per il ciclismo su strada: sono terminate le Classiche delle Ardenne, ma va in scena lunedì 6 giugno una delle corse più antiche del calendario, ladi, giunta alla sua edizione numero 102. Al via, come grande favorito, il padrone di casa Tim, spazio anche all’azzurro. Andiamo a scoprire lacon l’di tutti iQUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 1 KEISSE Iljo BEL 2 STEELS Stijn BEL 3 ŠTYBAR Zden?k CZE 4 VAN LERBERGHE Bert BEL 5 VERNON Ethan GBR 6 VERVAEKE Louis BEL 7 DECLERCQ Tim BEL INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX 11 CLAEYS Dimitri BEL 12 DE GENDT Aime ...