(Di sabato 4 giugno 2022) CHIARAVALLE - E se ci fosse stata una persona sotto quell'? E' la domanda che si sono fatti tutti, venerdì mattina intorno alle 8, quando neldi via Resistenza, dietro a via della ...

CHIARAVALLE - E se ci fosse stata una persona sotto quell'albero E' la domanda che si sono fatti tutti, venerdì mattina intorno alle 8, quando nel parcheggio di via Resistenza, dietro a via della Repubblica vicino al supermercato Sì con te, il tronco di un grosso albero si è divelto in due e parte del tronco con i rami e la chioma verde sono ... Choc al parcheggio: l'albero si spezza e crolla su un'auto (per fortuna non c'era nessuno) CHIARAVALLE - E se ci fosse stata una persona sotto quell'albero E' la domanda che si sono fatti tutti, venerdì mattina intorno alle 8, quando nel parcheggio di ...