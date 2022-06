Chi è Fabio Caressa, giornalista e marito di Benedetta Parodi: “Il primo incontro un disastro” (Di sabato 4 giugno 2022) Giornalista professionista dagli anni Novanta, Fabio Caressa diviene presto volto noto della televisione ed amato dal pubblico italiano grazie alla sua attività in qualità di telecronista sportivo, seguendo gli eventi più rilevanti del mondo del calcio, come ad esempio i Mondiali del 2006. Dopo il conseguimento della laurea presso l’Università LUISS di Roma in Scienze Politiche si dedica nel 1986 ad una collaborazione con l’emittente locale romana Canale 66, legata a TeleRoma 56. Proprio presso quest’ultima, dopo la conduzione a Canale 66 della rubrica settimanale di calcio intitolata Golmania, conduce per diversi anni il tg sportivo. Nel 1994 diviene giornalista professionista, collaborando con diverse testate giornalistiche tra cui anche La Gazzetta dello Sport. Durante la stagione 97-98 diviene voce principale nei posticipi trasmessi a Tele+, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Giornalista professionista dagli anni Novanta,diviene presto volto noto della televisione ed amato dal pubblico italiano grazie alla sua attività in qualità di telecronista sportivo, seguendo gli eventi più rilevanti del mondo del calcio, come ad esempio i Mondiali del 2006. Dopo il conseguimento della laurea presso l’Università LUISS di Roma in Scienze Politiche si dedica nel 1986 ad una collaborazione con l’emittente locale romana Canale 66, legata a TeleRoma 56. Proprio presso quest’ultima, dopo la conduzione a Canale 66 della rubrica settimanale di calcio intitolata Golmania, conduce per diversi anni il tg sportivo. Nel 1994 diviene giornalista professionista, collaborando con diverse testate giornalistiche tra cui anche La Gazzetta dello Sport. Durante la stagione 97-98 diviene voce principale nei posticipi trasmessi a Tele+, ...

