Challenger Forlì 6 2022: Musetti rimonta Gigante e sfiderà Passaro in finale (Di sabato 4 giugno 2022) Lorenzo Musetti ha rimontato un set a Matteo Gigante, riuscendo a superare il più giovane connazionale per 3-6, 6-1, 6-1 e aggiudicandosi un posto in finale nella circostanza del Challenger di Forlì 6 2022. Il tennista di Carrara non è partito nel migliore dei modi in quanto a qualità del tennis espresso, così come accaduto spesso in settimana; cedendo spesso l’iniziativa da fondo al mancino di Roma. Dopo un parziale perso senza colpo ferire, il giocoliere italiano non ha lasciato scampo all’opponente, concedendo soltanto le briciole nei due set che hanno chiuso il confronto tra i due. Alla lunga, la maggiore qualità tecnica e la migliore preparazione atletica di Musetti hanno prevalso a discapito di un ottimo Gigante; il romano di ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Lorenzohato un set a Matteo, riuscendo a superare il più giovane connazionale per 3-6, 6-1, 6-1 e aggiudicandosi un posto innella circostanza deldi. Il tennista di Carrara non è partito nel migliore dei modi in quanto a qualità del tennis espresso, così come accaduto spesso in settimana; cedendo spesso l’iniziativa da fondo al mancino di Roma. Dopo un parziale perso senza colpo ferire, il giocoliere italiano non ha lasciato scampo all’opponente, concedendo soltanto le briciole nei due set che hanno chiuso il confronto tra i due. Alla lunga, la maggiore qualità tecnica e la migliore preparazione atletica dihanno prevalso a discapito di un ottimo; il romano di ...

Advertising

Luca80093108 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ???? rimonta Matteo #Gigante ???? e raggiunge Francesco #Passaro ???? in finale al torneo #ATPChallenger di Fo… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ???? rimonta Matteo #Gigante ???? e raggiunge Francesco #Passaro ???? in finale al torneo #ATPChallenger di Fo… - sportface2016 : #ChallengerForlì 6 2022: come e quando seguire la finale tra #Musetti e #Passaro in diretta - lorenzofares : Lorenzo #Musetti ???? rimonta Matteo #Gigante ???? e raggiunge Francesco #Passaro ???? in finale al torneo #ATPChallenger… - LorenzoAndreol4 : Lorenzo Musetti e Francesco Passaro sono i finalisti del Challenger di Forlì -