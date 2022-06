Cesara Buonamici, chi è la mamma Rosa: “Abbiamo un rapporto bellissimo” (Di sabato 4 giugno 2022) Cesara Buonamici ha raccontato a Verissimo il rapporto speciale che la lega a mamma Rosa, sua grande sostenitrice nell’attività di giornalista. Il noto volto del Tg5 si lascia andare ad intime dichiarazioni, descrivendo la grande forza che sua madre ha sempre mostrato in famiglia e i piccoli rimproveri che le rivolge quando la vede in tv. Una Cesara Buonamici inedita si è sbottonata sulla sua vita, raccontando inediti frammenti di sé. A cominciare dallo speciale rapporto con la madre Rosa: “Mia mamma ha compiuto 92 anni il 29 settembre. È una roccia, così come la vedi, con quell’aria un po’ birichina. È molto spiritosa, fa grandi battute ed è un comandante nato. mamma ha sempre tenuto d’occhio noi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022)ha raccontato a Verissimo ilspeciale che la lega a, sua grande sostenitrice nell’attività di giornalista. Il noto volto del Tg5 si lascia andare ad intime dichiarazioni, descrivendo la grande forza che sua madre ha sempre mostrato in famiglia e i piccoli rimproveri che le rivolge quando la vede in tv. Unainedita si è sbottonata sulla sua vita, raccontando inediti frammenti di sé. A cominciare dallo specialecon la madre: “Miaha compiuto 92 anni il 29 settembre. È una roccia, così come la vedi, con quell’aria un po’ birichina. È molto spiritosa, fa grandi battute ed è un comandante nato.ha sempre tenuto d’occhio noi, ...

Advertising

MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, rivivremo insieme la storia di Cesa… - massimo_bagnato : Cesara Buonamici è la Regina Elisabetta!! #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #ReginaElisabetta - Gio55981465 : RT @fabriziomico: #Canale5 che dedica e ha dedicato speciali su speciali ad Elisabetta II del Regno Unito ma domenica non c'è (ancora) una… - fabriziomico : #Canale5 che dedica e ha dedicato speciali su speciali ad Elisabetta II del Regno Unito ma domenica non c'è (ancora… - paride_marino : @RobbyItaliano non sarà la statistica, ma cesara buonamici -