(Di sabato 4 giugno 2022) "Ho dato tutto in campo, ora mi entusiasma l'idea di lavorare in panchina" BUENOS AIRES (ARGENTINA) - La sua ultima partita risale al 31 maggio 2021 e tale resterà. Carlostorna a parlare in ...

Advertising

EnricoTurcato : Si ritira dal calcio giocato Carlos #Tévez, uno dei più sanguigni e determinati fuoriclasse argentini di questo sec… - DiMarzio : .@BocaJrsOficial: #Tevez annuncia il ritiro dal calcio giocato - GoalItalia : L'annuncio dell'Apache ?? - Alessiostabe96 : RT @JPeppp: L'ultimo vero ?? della Juve dà l’addio al calcio giocato. Gracias por todo Carlitos. #Tevez - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Tevez conferma ritiro 'Ora voglio allenare' -

passa in rassegna la sua carriera ("Quando sei al massimo livello non pensi ai soldi, ti ... Questi sono giocatori che hanno solo una cosa in testa, vincere, lui vive per il") e confessa ...dà l'addio al: il messaggio della Juve " 4 giugno 2022, Carlitosannuncia il suo addio aldopo una carriera ricca di trofei, gol e record con le maglie di Manchester United, ...Redazione 4 GIU 2022 13:43. Ormai è ufficiale: l'attaccante argentino Carlos Tevez appende gli scarpini al chiodo e si ritira dal calcio giocato. L'ex attaccante di… Leggi ...'Ho dato tutto in campo, ora mi entusiasma l'idea di lavorare in panchina' BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - La sua ultima partita risale al ...