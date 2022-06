(Di sabato 4 giugno 2022) Rapina, estorsione, maltrattamenti verso laanziana con la quale conviveva. Non si faceva mancare davvero nulla l’uomo — V. M. classe 1970,da oltre 20 anni — che lo scorso 23 maggio è statocasa familiare e sottoposto ad un divieto di allontanamentoparte offesa da parte dei Carabinieri della stazione di Cisterna di Latina. Ma nulla spaventava l’aggressore che più volte ha minacciato di morte la, arrivando anche ad aggredirla. Il tutto per racimolare iche poi giocava alle macchinette. Un vero e proprio incubo per l’anziana. Leggi anche: Incubo tra le mura domestiche: aggrediva di continuo laanziana Violenze e maltrattamenti...

Advertising

SimoPillon : Cara Loredana, qui le botte non le rischi certo tu, ormai asservita al pensiero unico. Qui rischia, e di brutto, ch… - CorriereCitta : Botte alla madre invalida, «Dammi i soldi o ti ammazzo»: allontanato figlio ludopatico - oggitreviso : Botte alla bambina di quattro anni, madre e patrigno a processo - talla53 : @mara_carfagna Dillo a Berlusconi che mi sembra che su questo argomento ha le idee un pò confuse. Forse è meglio di… - SimonaeSto : @gualtierieurope @MorenoDuo Una botta al cerchio e una alla botte -

Repubblica Roma

Poi gli insulti verbali, dal "frocio" a "bella donna", e soprattutto le, mi mettevano i ... Al liceo socio - psico - pedagogico mi sono appassionatopsicologia e ho capito che volevo aiutare ...TREVISO - La madre ed il patrigno di una bambina di 4 anni sono stati rinviati a giudizio per maltrattamenti, accusati di aver provocato una vistosa serie di lividi sul corpo della piccola. A scoprire ... Botte alla compagna che rischia di perdere un occhio, arrestato l'uomo. Era stato già denunciato Rapina, estorsione, maltrattamenti verso la madre anziana con la quale conviveva. Non si faceva mancare davvero nulla l’uomo — V. M. classe 1970, ludopatico da oltre 20 anni — che lo scorso 23 maggio ...La guerra sta sfumando. Niente puzza di minaccia diretta e la vita va avanti come niente fosse. Le vacanze non corrono pericoli e ‘tutto scorre’. Già, il famoso ‘Panta rei’ attribuito a Eraclito. Ecco ...