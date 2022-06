A 28 anni dalla morte di Massimo Troisi il dolore di Lello Arena: “Mi manchi sempre” (Di sabato 4 giugno 2022) Il 4 giugno Lello Arena non è di certo l’unico a ricordare Massimo Troisi. E’ come se fosse andato via ieri e invece sono passati 28 anni. Massimo Troisi ha lasciato tutto il vuoto delle cose non fatte. Anche Stefano De Martino scrive un pensiero rivolto al grande artista “Morto un Massimo Troisi non se ne fa un altro” anche se aveva solo 4 anni quando è morto ma i suoi film le sue interviste, il suo modo di fare teatro, tutto è rimasto intatto e intoccabile. Tra Troisi e Lello Arena un legame speciale e oggi c’è l’ennesimo addio perché a lui e a tantissimi Massimo manca ma a lui manca sempre. Il messaggio di Lello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 giugno 2022) Il 4 giugnonon è di certo l’unico a ricordare. E’ come se fosse andato via ieri e invece sono passati 28ha lasciato tutto il vuoto delle cose non fatte. Anche Stefano De Martino scrive un pensiero rivolto al grande artista “Morto unnon se ne fa un altro” anche se aveva solo 4quando è morto ma i suoi film le sue interviste, il suo modo di fare teatro, tutto è rimasto intatto e intoccabile. Traun legame speciale e oggi c’è l’ennesimo addio perché a lui e a tantissimimanca ma a lui manca. Il messaggio di...

