Zaniolo è in vendita: no al Newcastle, duello tra Juve e Milan (Di venerdì 3 giugno 2022) per il centrocampista offensivo della Roma La Roma sacrificherà Nicolò Zaniolo. È l'indiscrezione riportata da Paolo Assogna di Sky Sport: il giocatore, riferisce il giornalista, è fortemente sul mercato, è stato deciso di non rinnovare. Sono così iniziati i primi approcci tra la Roma e altri club, con il Newcastle declinato dal giocatore. Avviate le trattative con Juventus e Milan, dei primi approcci esplorativi e non più semplici rumors. Zaniolo viene considerato dalla Roma un giocatore in uscita e le due big sono al momento in prima fila. L'articolo proviene da Calcio News 24.

