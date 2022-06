Toscana Covid: i numeri di Giani, scendono i contagi (307) e i tamponi (3.131), tasso al 9,81% (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente come suo solito anticipa i numeri del Covid in Toscana, in calo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente come suo solito anticipa idelin, in calo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Toscana Covid: i numeri di Giani, scendono i contagi (307) e i tamponi (3.131), tasso al 9,81% - qn_lanazione : Covid in Toscana, il bollettino del 3 giugno: 307 nuovi casi ma con meno tamponi - LetiziaFirenze : Covid: in Toscana solo 307 nuovi positivi - ToscanaInDiretta - greenpassnews : Il Pd in Toscana è in caduta libera e richiama l’ex governatore Rossi - - massimo09421979 : Covid e guerra mettono in crisi le cooperative della Toscana -