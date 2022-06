The Ocean Race per la tutela dell’Antartide: summit con velisti ed esperti (Di venerdì 3 giugno 2022) The Ocean Race summit Stockholm – Racing to protect the Southern Ocean ha riunito mercoledì 1 giugno velisti, scienziati, politici e sostenitori dell’ambiente per discutere dell’urgente bisogno di tutela dell’Antartide e dell’Oceano Meridionale: tema centrale di questo incontro, all’insegna della collaborazione tra i Paesi, è stato il riconoscimento dei diritti intrinsechi dell’Oceano, come modo imprescindibile per ripristinare questa sfera fondamentale del nostro pianeta. “Aree marine protette per tutela Antartide” Isabella Lövin, presidente dell’Istituto per l’Ambiente di Stoccolma è intervenuta al summit, dichiarando che “Dobbiamo fare pressione sui governi. Non si può pensare a interessi ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 3 giugno 2022) TheStockholm – Racing to protect the Southernha riunito mercoledì 1 giugno, scienziati, politici e sostenitori dell’ambiente per discutere dell’urgente bisogno die dell’o Meridionale: tema centrale di questo incontro, all’insegna della collaborazione tra i Paesi, è stato il riconoscimento dei diritti intrinsechi dell’o, come modo imprescindibile per ripristinare questa sfera fondamentale del nostro pianeta. “Aree marine protette perAntartide” Isabella Lövin, presidente dell’Istituto per l’Ambiente di Stoccolma è intervenuta al, dichiarando che “Dobbiamo fare pressione sui governi. Non si può pensare a interessi ...

