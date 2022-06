Tesla - Musk: "Dobbiamo licenziare 10 mila persone" (Di venerdì 3 giugno 2022) Il futuro della Tesla non pare così roseo come emerge dai bilanci in utile, dai continui record commerciali, da un'espansione internazionale senza soste e da una valutazione borsistica multimiliardaria: lo pensa lo stesso Elon Musk, pronto a licenziare circa 10 mila persone. In particolare, stando a una mail raccolta dagli organi di stampa americani, l'amministratore delegato della Casa californiana ha informato della necessità di procedere con la riduzione del 10% dei lavoratori a causa di una sua "pessima sensazione sull'andamento dell'economia a livello globale. Musk ha in seguito precisato che il taglio alla forza lavoro riguarderà gli impiegati e non gli operai che costruiscono le vetture, assemblano le batterie e installano il solare; inoltre, il costruttore prevede di ricorrere ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 giugno 2022) Il futuro dellanon pare così roseo come emerge dai bilanci in utile, dai continui record commerciali, da un'espansione internazionale senza soste e da una valutazione borsistica multimiliardaria: lo pensa lo stesso Elon, pronto acirca 10. In particolare, stando a una mail raccolta dagli organi di stampa americani, l'amministratore delegato della Casa californiana ha informato della necessità di procedere con la riduzione del 10% dei lavoratori a causa di una sua "pessima sensazione sull'andamento dell'economia a livello globale.ha in seguito precisato che il taglio alla forza lavoro riguarderà gli impiegati e non gli operai che costruiscono le vetture, assemblano le batterie e installano il solare; inoltre, il costruttore prevede di ricorrere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato' - NicolaPorro : Il fondatore di Tesla, #ElonMusk attacca lo #smartworking. E fa irritare di nuovo le “anime belle” di sinistra ??… - larcisiciliano : ??1/2 Musk vede nero per l'economia. Non so quanto abbia ragione, ma probabilmente il suo pessimismo è un po' esasp… - test5f1798 : -