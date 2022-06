Semaforo verde per Zelensky: il suo partito è entrato nei liberali Ue dell’Alde (Di venerdì 3 giugno 2022) “Servitore del Popolo“, il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è entrato a far parte dei liberali europei dell’Alde, il gruppo presente all’Europarlamento. L’annuncio ufficiale è arrivato durante il congresso in corso a Dublino. All’incontro, tra l’altro, come ha sottolineato l’Ansa, partecipa anche una delegazione di +Europa, guidata dal segretario Benedetto Della Vedova e composta InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 3 giugno 2022) “Servitore del Popolo“, ildel presidente ucraino Volodymyr, èa far parte deieuropei, il gruppo presente all’Europarlamento. L’annuncio ufficiale è arrivato durante il congresso in corso a Dublino. All’incontro, tra l’altro, come ha sottolineato l’Ansa, partecipa anche una delegazione di +Europa, guidata dal segretario Benedetto Della Vedova e composta InsideOver.

Advertising

paoloigna1 : Sfiducia popolare crescente per il governo 'semaforo' in #Germania ma altissimo gradimento per la componente verde… - mayaroscia : @scherzogeniale Prendetevene un po' da Roma che è nuovamente piena di gente che pretende di attraversare sulle stri… - PerlaMadonna12 : -Io sono come il verde del semaforo -La gente non vede l’ora che arrivi? -No appena mi vedono se ne vanno tutti - da_Budapest : RT @fabturco: ???? Semaforo verde per il Recovery Plan polacco. Ora è ufficiale. Domani Von der Leyen a Varsavia per la firma. Lo sblocco de… -