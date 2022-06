Salvini | Ambasciatore russo? Lo rivedrò Voglio la pace

(Di venerdì 3 giugno 2022) Matteonon ha nessuna intenzione di interrompere i suoi rapporti con l'ambasciata russa. Il leader della Lega rilancia la sua missione dia Mosca. "Io sto continuando con i miei contatti. Leggo - dicea "Diritto e rovescio" su Rete 4 - che i servizi segreti mi 'curavano' (sorvegliavano, ndr), ma io lo dico dove vado. Gli uomini dell'intelligence italiana hanno altro da fare che vedere seva a cena dall', cosa che ho fatto e rifarò se serve. Il piano didi Luigi Di Maio "io non l'ho visto, nessuno dei ministri della Lega lo ha visto. L'ho letto sui giornali ma è durato un quarto d'ora poi è stato cestinato". Segui su affaritaliani.it

Dove non ce l'ha fattasta per farcela Giletti. Il leader della Lega si era applicato: incontri ripetuti con l'russo, un bel po' di consiglieri (qualcuno auto nominatosi al ruolo)......a lungo termine Matteonon molla sul fronte Russo ancora Ieri sera parlando a diritto e rovescio su Rete 4 è tornata a rivendicare la sua libertà d'azione archiviando le visite...Matteo Salvini, leader della Lega, ospite negli studi di Dritto e Rovescio, su Rete 4: ecco le dichiarazioni dell'ex ministro dell'Interno ...Probabilmente confortato dal ripensamento del presidente americano Joe Biden, che ha sbloccato una partita di missili di maggiore precisione da inviare a Zelensky, in cambio di quelli a lungo raggio n ...