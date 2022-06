(Di venerdì 3 giugno 2022) Ostia.ad unanondal percorso, ma al secco rifiuto dell’autista è andato in escandescenza. Un uomo di colore vestito da donna ha così avuto un diverbio con l’autista che progressivamente si è trasformato in una vera e propria lite sull’autobus. La discussione si è fatta sempre più accesa e violenta, finché l’uomo travestito ha deciso di passare ai fatti: si è impossessato delladell’autista Atac e con la stessa ha iniziato a colpirlo perrlo, come fosse un coltello. Aggressione con la biro sull’Atac a Ostia Con la biro in mano ha quindi continuato ad infliggere i suoi colpi ale alle braccia. In un brevissimo lasso di tempo il vestiario dell’autista si è ricoperto di sangue a causa del colpi inferti. Un episodio ...

Ostia, ruba la penna all'autista e lo trafigge ripetutamente al torace: voleva scendere ad una fermata non prevista

Ruba la penna all'autista e lo trafigge ripetutamente al torace: voleva scendere ad una fermata non prevista Ostia. Voleva scendere ad una fermata non prevista dal percorso, ma al secco rifiuto dell'autista è andato in escandescenza. Un uomo di colore vestito da donna ha così avuto un diverbio con l'autista ...