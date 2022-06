Romina Power oggi | quanti anni ha? Età | ultime notizie e rapporto con Al Bano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 giugno 2022) Chi è, la cantante e attrice che è diventata famosa per la sua collaborazione artistica e il matrimonio con Alha? Età eè nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, e ha 70. Figlia d’arte degli attori di Hollywood Tyronee Linda Christian, ha vissuto negli Stati Uniti fino al 1958. Dopo la morte del padre, infatti, si è trasferita in Italia con la madre negli’60 del secolo scorso insieme al padrigno e alla sorella minora Taryn. Per quanto riguarda la sua carriera,ha ...