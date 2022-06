Roberto Calderoli | Inneggiavo a Mani Pulite | ora lotto con i Radicali per i referendum

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 3 giugno 2022) Intervista al senatore della Lega, in prima linea nella campagna per il Sì, sulla sua conversione da giustizialista di ferro a garantista: "Ho sentito storie di innocenti arrestati all’alba che mi hanno sconvolto. La giustizia va riformata, il Parlamento non sa farlo, ci pensi il popolo”