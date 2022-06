Putin annuncia: “Sminati i porti di Mariupol e Berdyansk, via libera al grano”. E ‘silura’ l’ennesimo generale (Di venerdì 3 giugno 2022) Intervenendo in serata nell’ambito di un programma televisivo sul canale Rossiya-1, dopo aver tenuto a rimarcare che si tratta di città che “sono sotto il nostro controllo”, il presidente Vladimir Putin ha poi annunciato che la Russia è prossima allo sminamento definitivo delle aree portuali di Berdyansk e Mariupol e che, dunque, “siamo pronti a garantire l’esportazione senza problemi di grano ucraino“. Putin: “In quei porti le truppe ucraine avevano deposto tre strati di mine. Ma questo lavoro è quasi finito” Come ha poi spiegato nei particolari all’agenzia di stampa Interfax, il presidente russo ha aggiunto che “In quei porti stiamo finendo i lavori di sminamento, visto che le truppe ucraine avevano deposto tre strati di mine. Ma questo lavoro è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) Intervenendo in serata nell’ambito di un programma televisivo sul canale Rossiya-1, dopo aver tenuto a rimarcare che si tratta di città che “sono sotto il nostro controllo”, il presidente Vladimirha poito che la Russia è prossima allo sminamento definitivo delle aree portuali die che, dunque, “siamo pronti a garantire l’esportazione senza problemi diucraino“.: “In queile truppe ucraine avevano deposto tre strati di mine. Ma questo lavoro è quasi finito” Come ha poi spiegato nei particolari all’agenzia di stampa Interfax, il presidente russo ha aggiunto che “In queistiamo finendo i lavori di sminamento, visto che le truppe ucraine avevano deposto tre strati di mine. Ma questo lavoro è ...

