Ounas | contatti per la cessione | in Serie A!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) In vista della prossima sessione di calciomercato, che prenderà il via ufficialmente il prossimo 1° luglio ma già ampiamente nel vivo, il Napoli, dopo le ultime mosse, valuta il mercato in entrata ma anche quello in uscita. Diversi sono i calciatori che, in caso di offerta, possono dire addio al club azzurro, anche per sfoltire l’ormai noto nodo del monte ingaggi. Tra i giocatori monitorati dalle altre squadre c’è Adam: il calciatore algerino è stato impiegato spesso da subentrante dal tecnico Luciano Spalletti e non è escluso che l’esterno possa valutare eventuali offerte. Adamcon Lozano, Petagna e Di Lorenzo (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il preferito in attacco per il neo promosso Monza ...