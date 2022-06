Onu, la guerra in Ucraina 'non avrà vincitori' (Di venerdì 3 giugno 2022) La guerra in Ucraina "non avrà vincitori": lo afferma l'Onu nel centesimo giorno dell'invasione russa. "Questa guerra non ha e non avrà vincitori. Piuttosto, abbiamo assistito per 100 giorni a ciò che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Lain"non": lo afferma l'Onu nel centesimo giorno dell'invasione russa. "Questanon ha e non. Piuttosto, abbiamo assistito per 100 giorni a ciò che ...

Advertising

TgrRai : 'Basta la guerra, liberiamo la Terra': centinaia di bambini in Piazza del Popolo a Roma per chiedere la pace in una… - _Nico_Piro_ : #26maggio in #Ucraina 3,974 morti e 4,654 feriti. Dati (al 24/5) presumibilmente sottostimati. Il bilancio delle vi… - palermomaniait : Ucraina, Onu: ''La guerra non avrà vincitori, abbiamo visto perdere solo vite, case, lavoro e prospettive'' -… - infoitinterno : Ucraina: Onu nel 100° giorno di guerra, non ci saranno vincitori - robertopontillo : La #guerra in #Ucraina 'non avrà vincitori': lo afferma l'#Onu nel centesimo giorno dell'invasione #russa. 'Questa… -