Omicidio Niccolò Ciatti, condannato Bissoultanov. Il padre della vittima: «Via un peso, ma non siamo soddisfatti»

«Ci siamo tolti un peso, ma non siamo ancora soddisfatti». Sono le parole di Luigi Ciatti a seguito della sentenza che ha condannato il ceceno Rassoul Bissoultanov, l'assassino del figlio Niccolò, per Omicidio volontario. «Ci spaventa un po' che possa scappare», ha commentato specificando poi che il killer è senza passaporto e ha l'obbligo di firma, ma che per il momento non andrà in carcere. Nell'agosto del 2017 il 28enne, esperto di arti marziali, ha ucciso il giovane toscano Niccolò Ciatti, allora 22enne, con un calcio alla tempia partecipando a un pestaggio da parte di un gruppo di ceceni. Il tragico evento era avvenuto nella discoteca St Trop, di Lloret de Mar in Spagna, e aveva ...

