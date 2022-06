Motomondiale: Gp Catalogna, Rins leader in prime libere e Morbidelli 3° (Di venerdì 3 giugno 2022) Barcellona, 3 giu. - (Adnkronos) - Alex Rins su Suzuki è il più veloce in 1'40"101 nelle prime prove libere del Gp di Catalogna al Montmeló nella classe MotoGp. Alle spalle dello spagnolo il connazionale dell'Aprilia Maverick Vinales (1'40"296) e l'italiano Franco Morbidelli in sella alla Yamaha (1'40"695). Enea Bastianini (1'41"031) con la Ducati del team Gresini chiude la top ten. Il leader del mondiale il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è 13° davanti a Francesco Bagnaia (Ducati). Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Barcellona, 3 giu. - (Adnkronos) - Alexsu Suzuki è il più veloce in 1'40"101 nelleprovedel Gp dial Montmeló nella classe MotoGp. Alle spalle dello spagnolo il connazionale dell'Aprilia Maverick Vinales (1'40"296) e l'italiano Francoin sella alla Yamaha (1'40"695). Enea Bastianini (1'41"031) con la Ducati del team Gresini chiude la top ten. Ildel mondiale il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è 13° davanti a Francesco Bagnaia (Ducati).

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Gp Catalogna, Rins leader in prime libere e Morbidelli 3° - - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP di Barcellona: Dopo il trionfo di Bagnaia al Mugello adesso il Motomondiale si sp… - Luxgraph : MotoGp, Espargaro: 'In Catalogna saremo competitivi' - Tuttipazziperi1 : Il Motomondiale non si ferma e riparte subito con il 9° appuntamento a Barcellona. Dirette su @SkySportMotoGP, diff… - P300it : Motomondiale | GP Catalogna 2022 – Anteprima ? di Alyoska Costantino ?? -