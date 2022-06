Moto2, risultati FP2 GP Catalogna 2022: Joe Roberts svetta in un festival spagnolo, 4° Dalla Porta, 13° Vietti (Di venerdì 3 giugno 2022) Un positivo Joe Roberts chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale Moto2 2022. Sul tracciato del Montmelò le temperature si impennano rispetto alla mattinata ed i tempi ne risentono. Sull’asfalto si sfiorano i 58° e, di conseguenza, i crono della mattinata spesso resistono al comando della classifica combinata. Joe Roberts (Kalex Italtrans) ad ogni modo ha fatto segnare il tempo di 1:44.752, rimanendo a circa 3 decimi dal miglior tempo della FP1, ma svettando nel secondo turno con 109 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Aron Canet (Kalex Flexbox) e 185 sul suo connazionale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) che, dopo la vittoria del Mugello, mette in mostra un passo davvero interessante anche nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Un positivo Joechiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, nono appuntamento del Mondiale. Sul tracciato del Montmelò le temperature si impennano rispetto alla mattinata ed i tempi ne risentono. Sull’asfalto si sfiorano i 58° e, di conseguenza, i crono della mattinata spesso resistono al comando della classifica combinata. Joe(Kalex Italtrans) ad ogni modo ha fatto segnare il tempo di 1:44.752, rimanendo a circa 3 decimi dal miglior tempo della FP1, mando nel secondo turno con 109 millesimi di vantaggio sulloAron Canet (Kalex Flexbox) e 185 sul suo connazionale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) che, dopo la vittoria del Mugello, mette in mostra un passo davvero interessante anche nella ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Quarto tempo per @dallap48 - - motograndprixit : #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Quarto tempo per @dallap48 - - OA_Sport : #Moto2, risultati FP2 #CatalanGP 2022: Joe Roberts svetta in un festival spagnolo, 4° Dalla Porta, 13° Vietti - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Il pilota del Team #Pons ha preceduto #Fernandez e #Dixon - - motograndprixit : #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Il pilota del Team #Pons ha preceduto #Fernandez e #Dixon - -