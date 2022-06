LIVE Ruud-Cilic, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 Ruud e Cilic si sono già sfidati due volte in carriera e in entrambe le occasioni ha vinto il norvegese. 18.34 Attenzione però a Marin Cilic. Il croato, n.20 del seeding, sta disputando un torneo praticamente perfetto e finora ha concesso soltanto tre set ai suoi avversari (uno all’ungherese Marton Fucsovics e gli altri due al russo Andrey Rublev ai quarti). Nelle altre sfide sono arrivate dunque le belle vittorie per 3-0 contro l’ungherese Attila Balazs nel primo turno, il francese Gilles Simon ai sedicesimi e il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.2) agli ottavi. 18.30 Sulla carta il favorito per la sfida odierna è Casper Ruud. Durante queste due settimane il norvegese si è dimostrato in costante crescita e ha sconfitto in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38si sono già sfidati due volte in carriera e in entrambe le occasioni ha vinto il norvegese. 18.34 Attenzione però a Marin. Il croato, n.20 del seeding, sta disputando un torneo praticamente perfetto e finora ha concesso soltanto tre set ai suoi avversari (uno all’ungherese Marton Fucsovics e gli altri due al russo Andrey Rublev ai quarti). Nelle altre sfide sono arrivate dunque le belle vittorie per 3-0 contro l’ungherese Attila Balazs nel primo turno, il francese Gilles Simon ai sedicesimi e il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.2) agli ottavi. 18.30 Sulla carta il favorito per la sfida odierna è Casper. Durante queste due settimane il norvegese si è dimostrato in costante crescita e ha sconfitto in ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #RolandGarros Ufficiale il ritiro di #Zverev dopo la forte distorsione alla caviglia. Rafa #Nadal v… - infoitsport : LIVE Ruud-Cilic, Roland Garros 2022 in DIRETTA: in palio un pass per la finale - zazoomblog : LIVE – Ruud-Rune 6-1 4-6 7-6(2) 4-3 quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Rune #7-6(2)… - zazoomblog : LIVE – Ruud-Rune 6-1 4-6 7-6(2) 3-2 quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Rune #7-6(2)… - zazoomblog : LIVE – Ruud-Rune 6-1 4-6 7-6(2) 2-1 quarti di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Ruud-Rune #7-6(2)… -