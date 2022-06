Le donne schierate con Depp ' Amber non ci rappresenta' - Cronaca - quotidiano net

Advertising

infoitcultura : Le donne schierate con Depp 'Amber non ci rappresenta' -

Insomma, tra cartelli e messaggi social, tantesi sonodalla parte del divo di Hollywood. E stanno continuando a farlo dopo che la Heard ha commentato la sentenza così: "Questa ...Magari la guerra uomini -fosse finita con questa sentenza della giustizia civile basata su ...aveva già mostrato la corda quando contro la diffusa 'caccia agli stregoni' si erano...Ancora prima del verdetto, Johnny Depp aveva già vinto alla corte della pubblica opinione, raccogliendo un esercito poliedrico di sostenitori: tanti colleghi attori, attivisti per i diritti degli uomi ...In gran Bretagna maestoso l'omaggio alla monarchia delle"truppe schierate per il Trooping the Colour. 1450 militari, 200 cavalli, 400 musicisti e"le marce più celebri hanno scandito"la parata per i 70 ...