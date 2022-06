Larghe intese fino al 2028, altre conferme. Molti sponsor, anche in Pd, Fi e Lega (Di venerdì 3 giugno 2022) Excusatio non petita, accusatio manifesta. La celebre locuzione latina di origine medievale spiega perfettamente le dichiarazioni di questa mattina dell'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Non metto in dubbio che ci siano alcuni protagonisti della vita politica che sperano che ci sia confusione in modo che siano sempre al centro delle danze. Noi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 giugno 2022) Excusatio non petita, accusatio manifesta. La celebre locuzione latina di origine medievale spiega perfettamente le dichiarazioni di questa mattina dell'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Non metto in dubbio che ci siano alcuni protagonisti della vita politica che sperano che ci sia confusione in modo che siano sempre al centro delle danze. Noi... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Marco09449678 : @CarloCalenda Occorre prender atto che il governo di larghe intese è finito dopo aver portato a termine la campagna… - PetrazzuoloF : @Leonida2022 @PiergiuseppeEs1 Scusa, dei titoloni ho imparato a diffidare e credere più ai fatti reali. Un fatto è… - Utopia_lab : L’unico punto fermo in questo frangente politico è la tenuta del governo #Draghi. A una settimana dalle… - omarsivori : Larghe intese e Draghi fino al 2028: altre confermeMolti sponsor, anche nel Pd, Forza Italia e nella Lega - krudesky : RT @wbfe: @ignaziocorrao Dove mette le mani draghi non rimane più nulla per l' italia. Di certo non sono contento che un governo di larghe… -