Kiev concede la cittadinanza al giornalista russo Nevzorov. «Sono dalla parte delle vittime»

Kiev ha concesso la cittadinanza ucraina al giornalista russo ed ex deputato della Duma Aleksandr Nevzorov e alla moglie Lydia, dopo che, lo scorso marzo, avevano lasciato il loro Paese, in opposizione alla guerra, ha reso noto il consigliere del ministro degli Interni ucraino, Anton Herashchenko, citando il contenuto di un decreto firmato dal Ppesidente Volodymir Zelensky. La cittadinanza ucraina è stata concessa a Nevzorod "per l'inestimabile servizio" reso al Paese.

Il giornalista russo, Mosca spicca mandato d'arresto

In Russia è stato spiccato nei confronti di Nevzorod un mandato d'arresto, dopo che un tribunale ne ha disposto in contumacia l'arresto per due mesi, con l'accusa di aver diffuso informazioni false sui militari. È stato anche dichiarato ...

