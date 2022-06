In Italia ci sono 145 spiagge “a misura” di bambini: Calabria da record, ecco l’elenco completo (Di venerdì 3 giugno 2022) Nel 2022 sono in tutto 145 sparse lungo le coste d’Italia e 8 all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. Tornano a sventolare le Bandiere verdi 2022, il vessillo che indica le spiagge a misura di bambini, una ‘guida’ per i genitori in cerca di vacanze con tutto quel che serve per i piccoli bagnanti. La Calabria ne ha issate 19, primeggiando fra le regioni d’Italia, ma con una differenza di una sola unità rispetto alla Sicilia, con cui da anni è un testa a testa costante. Le Bandiere verdi sono in tutto 153 quest’anno, con 4 nuovi ingressi, di cui una sola new entry in territorio Italiano. A sceglierle sono stati 2.860 pediatri Italiani e stranieri che hanno collaborato a titolo gratuito ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Nel 2022in tutto 145 sparse lungo le coste d’e 8 all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. Tornano a sventolare le Bandiere verdi 2022, il vessillo che indica ledi, una ‘guida’ per i genitori in cerca di vacanze con tutto quel che serve per i piccoli bagnanti. Lane ha issate 19, primeggiando fra le regioni d’, ma con una differenza di una sola unità rispetto alla Sicilia, con cui da anni è un testa a testa costante. Le Bandiere verdiin tutto 153 quest’anno, con 4 nuovi ingressi, di cui una sola new entry in territoriono. A sceglierlestati 2.860 pediatrini e stranieri che hanno collaborato a titolo gratuito ...

