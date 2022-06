Guendalina Tavassi svela cosa lega Edoardo a Soleil Sorge: sarà caos all’Isola (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Isola dei Famosi 16 riserva sempre grandi sorprese per i naufraghi. Quando gli equilibri sembrano assestarsi, basta un piccolo cambiamento che si rivoluzionano completamente. Probabilmente è quello che accadrà lunedì 6 Giugno, quando nella corso della puntata arriverà Soleil Sorge. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Guendalina Tavassi avverte: “Edoardo è innamorato pazzo di Soleil” Ospite a Pomeriggio 5 ieri, Guendalina Tavassi ha raccontato alcune indiscrezioni sul conto di suo fratello Edoardo, che tuttora si trova all’Isola dei Famosi 16. Barbara D’Urso ha chiesto all’ex naufraga che cosa ne pensi del suo rapporto con Mercedesz Henger, che si è avvicinata sempre ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Isola dei Famosi 16 riserva sempre grandi sorprese per i naufraghi. Quando gli equilibri sembrano assestarsi, basta un piccolo cambiamento che si rivoluzionano completamente. Probabilmente è quello che accadrà lunedì 6 Giugno, quando nella corso della puntata arriverà. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16avverte: “è innamorato pazzo di” Ospite a Pomeriggio 5 ieri,ha raccontato alcune indiscrezioni sul conto di suo fratello, che tuttora si trovadei Famosi 16. Barbara D’Urso ha chiesto all’ex naufraga chene pensi del suo rapporto con Mercedesz Henger, che si è avvicinata sempre ...

