Elon Musk ha una brutta sensazione sull' economia e ferma le assunzioni di Tesla

(Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo l’invito a tornare in ufficio e mettere nel cassetto lo smart working, il ceo diha inviato una email ai dirigenti del gruppo per “mettere in pausa tutte lenel mondo”. Il miliardario statunitense...

Advertising

, a capo di Tesla - Ansa .in una email ai suoi manager resa nota dall'agenzia finanziaria Reuters ha scritto di avere una "pessima sensazione" sull'economia: per questo sta ...si prepara a licenziare. A essere colpita dalla scure, secondo Reuters , sarà Tesla . Il ceo, prossimo all'acquisto di Twitter , ritiene che la società automobilistica abbia bisogno di ...TORINO - Autocar, una delle più importanti riviste del settore automotive, ha nominato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, come la persona più ...Lo ha scritto il ceo di Tesla in una mail interna ai dirigenti, spiegando di avere una "pessima sensazione" sull'andamento dell'economia ...