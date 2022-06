Elezioni trasparenti ad Ardea: online i curriculum e i casellari giudiziari di tutti i candidati (Di venerdì 3 giugno 2022) Elezioni amministrative all’insegna della trasparenza. Ad Ardea sono stati pubblicati i curriculum di tutti candidati consiglieri comunali e dei quattro candidati sindaci. Per le prossime Elezioni, che si terranno il 12 giugno, con eventuale ballottaggio il 26 giugno, ogni candidato ha dovuto presentare il suo curriculum e il suo casellario giudiziario. Tutto è stato caricato e reso pubblico sul sito del Comune di Ardea, al link https://Elezioni.comune.Ardea.rm.it/Elezioni trasparenti/. Ecco gli schieramenti Lucio Zito (M5S, PD, Democrazia Cristiana, Lista Azzurri) Fabrizio (Maurizio) Cremonini (FDI, Lega, Cambiamo!, Lista ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022)amministrative all’insegna della trasparenza. Adsono stati pubblicati idiconsiglieri comunali e dei quattrosindaci. Per le prossime, che si terranno il 12 giugno, con eventuale ballottaggio il 26 giugno, ogni candidato ha dovuto presentare il suoe il suoo. Tutto è stato caricato e reso pubblico sul sito del Comune di, al link https://.comune..rm.it//. Ecco gli schieramenti Lucio Zito (M5S, PD, Democrazia Cristiana, Lista Azzurri) Fabrizio (Maurizio) Cremonini (FDI, Lega, Cambiamo!, Lista ...

