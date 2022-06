“DallarenaLucio” stasera su Rai Uno: cast e ospiti all’Arena di Verona (Di venerdì 3 giugno 2022) Manca pochissimo alla messa in onda del concerto evento “DallarenaLucio” all’Arena di Verona. Il tributo a Lucio Dalla, a dieci anni dalla scomparsa, sarà trasmesso su Rai 1, in prima serata, dalle 21.25. A condurre l’evento musicale Carlo Conti , con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia. Allo show evento prenderanno parte numerosi artisti che si avvicenderanno sul palco interpretando i brani più belli del cantautore scomparso. A rendere omaggio a Lucio Dalla, scomparso dieci anni fa, il 1 marzo 2022, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Gigi D’alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Ornella Vanoni. Ci saranno anche Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Arisa. Ciascun artista, a ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 giugno 2022) Manca pochissimo alla messa in onda del concerto evento “di. Il tributo a Lucio Dalla, a dieci anni dalla scomparsa, sarà trasmesso su Rai 1, in prima serata, dalle 21.25. A condurre l’evento musicale Carlo Conti , con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia. Allo show evento prenderanno parte numerosi artisti che si avvicenderanno sul palco interpretando i brani più belli del cantautore scomparso. A rendere omaggio a Lucio Dalla, scomparso dieci anni fa, il 1 marzo 2022, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Gigi D’alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Ornella Vanoni. Ci saranno anche Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Arisa. Ciascun artista, a ...

Advertising

IlContiAndrea : La sera dei miracoli mi colpì molto nella versione della #Mannoia con la #Amoroso per l’album A Te del 2013. E stas… - IlContiAndrea : L’Arena stasera si riempirà di parole bellissime e note straordinarie. Domani su Rai Uno #dallarenalucio non perdet… - Mariann68224535 : Ma stasera rivedremo di nuovo Fabrizio ed Ermal cantare insieme? Non mi sembra vero! ?????? #FabrizioMoro #ErmalMeta #DALLARENALUCIO - zazoomblog : DallArenaLucio stasera su Rai 1: una serata evento per ricordare Lucio Dalla - #DallArenaLucio #stasera #serata… - zazoomblog : DallArenaLucio stasera in tv 3 giugno: ospiti e dove vedere il concerto per Lucio Dalla - #DallArenaLucio #stasera… -