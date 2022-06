Cos’è un master in project management (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiChi è alla ricerca di un lavoro o desidera migliorare le proprie competenze nella posizione che già occupa dovrebbe valutare l’eventualità di seguire un master. In particolare vogliamo parlare del master in project management, un corso che permette di ottenere specifiche competenze, spendibili poi in moltissimi diversi ambiti. Il project manager è infatti il soggetto che si occupa della gestione economica, dei rischi e della qualità di un progetto. A tale scopo deve essere in grado di coordinare le risorse ad esso correlate e di favorire lo svolgimento delle diverse fasi che portano a raggiungere i risultati desiderati. Stiamo parlando quindi di una figura trasversale, presente in tutte le organizzazioni e che può aver seguito vari percorsi formativi precedenti. Come funziona ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiChi è alla ricerca di un lavoro o desidera migliorare le proprie competenze nella posizione che già occupa dovrebbe valutare l’eventualità di seguire un. In particolare vogliamo parlare delin, un corso che permette di ottenere specifiche competenze, spendibili poi in moltissimi diversi ambiti. Ilmanager è infatti il soggetto che si occupa della gestione economica, dei rischi e della qualità di un progetto. A tale scopo deve essere in grado di coordinare le risorse ad esso correlate e di favorire lo svolgimento delle diverse fasi che portano a raggiungere i risultati desiderati. Stiamo parlando quindi di una figura trasversale, presente in tutte le organizzazioni e che può aver seguito vari percorsi formativi precedenti. Come funziona ...

