CorSport: il Bayern Monaco ha chiesto informazioni al Napoli per Osimhen

Non più soltanto la Premier League: su Victor Osimhen sembra aleggiare anche l'ombra della Bundesliga. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, al Napoli è arrivata una telefonata informativa del Bayern Monaco per capire che margini di manovra ci sono nella trattativa riguardante l'attaccante nigeriano. "Il Bayern Monaco ha chiesto al Napoli informazioni su Victor Osimhen. una telefonata esplorativa, successiva all'annuncio di Lewandowski, un re di Baviera che ha spiegato chiaro e tondo la volontà di lasciare il club". Allo stesso tempo il club tedesco si è fiondato su Manè, ma le due operazioni non si escluderebbero a vicenda. La telefonata del Bayern, spiega il quotidiano sportivo, ha avuto ...

