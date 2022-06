Ciclismo, Giro del Delfinato 2022: startlist e favoriti (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo il Giro d’Italia la stagione ciclistica prosegue con l’avvicinamento al Tour de France, che inizia come di consueto con il Giro del Delfinato, storica regione nel sud est della Francia. Il Criterium prevede otto tappe da domenica 5 a domenica 12 giugno, la maggior parte delle quali in montagna, ragion per cui ci sarà da aspettarsi lotta tra gli scalatori che punteranno alla classifica generale ora e tra un mese alla Grande Boucle. Non ci sarà la lotta tra Pogacar e Roglic, dato che i due hanno scelto un avvicinamento al Tour diverso per cui sarà presente solamente il secondo. Primoz Roglic arriva al Delfinato dopo due mesi di assenza dalle corse nei quali si è allenato duramente in altura. Cercherà la condizione con il passare delle tappe ma non è detto che punterà alla vittoria delle generale, considerando che ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo ild’Italia la stagione ciclistica prosegue con l’avvicinamento al Tour de France, che inizia come di consueto con ildel, storica regione nel sud est della Francia. Il Criterium prevede otto tappe da domenica 5 a domenica 12 giugno, la maggior parte delle quali in montagna, ragion per cui ci sarà da aspettarsi lotta tra gli scalatori che punteranno alla classifica generale ora e tra un mese alla Grande Boucle. Non ci sarà la lotta tra Pogacar e Roglic, dato che i due hanno scelto un avvicinamento al Tour diverso per cui sarà presente solamente il secondo. Primoz Roglic arriva aldopo due mesi di assenza dalle corse nei quali si è allenato duramente in altura. Cercherà la condizione con il passare delle tappe ma non è detto che punterà alla vittoria delle generale, considerando che ...

Advertising

_Baio_ : RT @Eurosport_IT: 'Credere sempre nei propri sogni' ???? Davide Rebellin, reduce dalla frattura di tibia e perone, chiude in top20 nel Giro… - MauricioAndrsL6 : RT @Eurosport_IT: Maglia rosa al Giro, campione nazionale a cronometro, argento olimpico e uno dei nomi più attesi al via delle corse: Tom… - mariocancel58 : Giri d'Italia ne ho visti tanti: Giro 2009 -Roma- la cronometro finale: photogallery - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Maglia rosa al Giro, campione nazionale a cronometro, argento olimpico e uno dei nomi più attesi al via delle corse: Tom… - Piergiulio58 : Ciclismo, l'annuncio di Tom Dumoulin. AL GIRO SI ERA CAPITO CHE ERA UN CORRIDORE FINITO ??????? -