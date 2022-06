Calciomercato, il Getafe ufficializza la cessione di Mathias Olivera al Napoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Getafe cede a titolo definitivo Mathias Olivera al Napoli. Lo ha ufficializzato il club spagnolo tramite una nota pubblicata sul proprio sito, dopo le voci circolate negli ultimi giorni e le indiscrezioni del presidente del Getafe. L’esterno sinistro uruguaiano di 24 anni lascia dunque il Getafe dopo aver giocato 111 partite, condite da due gol in quattro stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilcede a titolo definitivoal. Lo hato il club spagnolo tramite una nota pubblicata sul proprio sito, dopo le voci circolate negli ultimi giorni e le indiscrezioni del presidente del. L’esterno sinistro uruguaiano di 24 anni lascia dunque ildopo aver giocato 111 partite, condite da due gol in quattro stagioni. SportFace.

