Calcio, Mkhitaryan ha rifiutato il rinnovo con la Roma. Ora andrà all’Inter (Di venerdì 3 giugno 2022) Un contratto da due anni per circa 4,5 milioni di euro a stagione. È questo l’accordo che firmerà Henrikh Mkhitaryan con l’Inter. Finisce così l’avventura con la Roma, il calciatore armeno era arrivato ai giallorossi nel 2019, dopo una stagione con l’Arsenal. Classe 1989, Mkhitaryan nell’ultimo anno con la Roma ha segnato 31 presenze in campionato e 5 gol. Ora potrà firmare con l’Inter a parametro zero. Delusione a Trigoria, all’armeno infatti era stato offerto il rinnovo del contratto per 4,2 milioni di euro per una stagione e la possibilità di rinnovare il contratto se avesse giocato almeno la metà delle partite del prossimo anno. Dalle ricostruzioni sembra che Mkhitaryan avesse chiesto però 5 milioni di euro a stagione, troppo per i giallorossi. June 3, 2022 Leggi ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Un contratto da due anni per circa 4,5 milioni di euro a stagione. È questo l’accordo che firmerà Henrikhcon l’Inter. Finisce così l’avventura con la, il calciatore armeno era arrivato ai giallorossi nel 2019, dopo una stagione con l’Arsenal. Classe 1989,nell’ultimo anno con laha segnato 31 presenze in campionato e 5 gol. Ora potrà firmare con l’Inter a parametro zero. Delusione a Trigoria, all’armeno infatti era stato offerto ildel contratto per 4,2 milioni di euro per una stagione e la possibilità di rinnovare il contratto se avesse giocato almeno la metà delle partite del prossimo anno. Dalle ricostruzioni sembra cheavesse chiesto però 5 milioni di euro a stagione, troppo per i giallorossi. June 3, 2022 Leggi ...

