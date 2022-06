Borse di studio a Ladispoli, la Regione premia gli studenti più meritevoli: come richiederle (Di venerdì 3 giugno 2022) Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che la Regione Lazio ha definito le procedure per accedere al contributo per il “Fondo unico di Borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022” in favore degli studenti residenti che iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Per accedere alla borsa di studio sono necessari: Residenza nel Comune di Ladispoli Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro; Frequenza nell’anno scolastico 2021/2022, presso le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie o un percorso triennale IeFP, solo i primi tre anni; Non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. La domanda di partecipazione: • dovrà essere compilata ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022)– L’Amministrazione comunale rende noto che laLazio ha definito le procedure per accedere al contributo per il “Fondo unico didiper l’anno scolastico 2021/2022” in favore degliresidenti che iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Per accedere alla borsa disono necessari: Residenza nel Comune diIndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro; Frequenza nell’anno scolastico 2021/2022, presso le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie o un percorso triennale IeFP, solo i primi tre anni; Non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra. La domanda di partecipazione: • dovrà essere compilata ...

