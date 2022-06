Bimbi ustionati all’asilo | la Procura dispone un accertamento sul bioetanolo

(Di venerdì 3 giugno 2022) Osio Sopra. Gli esperti del Nia, il Nucleo Investigativo Antincendio dei vigili del fuoco, sono stati incaricati dalladi effettuare untecnico sulutilizzato durante l’attività di orienteering alla scuola materna San Zeno di Osio Sopra. Dopo un sopralluogo nel giardino dell’asilo, teatro lo scorso lunedì di un incidente che ha provocato il ferimento per ustione di cinque bambini e tre adulti, verrà analizzato l’accelerante, i tempi di combustione, quelli di evaporazione. Infine, se sarà necessario e il pubblico ministero Silvia Marchina lo richiederà, potrebbe essere disposta anche una simulazione in laboratorio di quanto avvenuto il 30 maggio, ricreando le esatte condizioni di quella mattina: stesso grado di umidità dell’ambiente, stesse condizioni atmosferiche, stessa presenza o meno di vento. La ...

Advertising

EugenioBerto70 : Bimbi ustionati: indagato il papà che ha causato fiammata - AnsaLombardia : Bimbi ustionati: indagato il papà che ha causato fiammata. Accusato di lesioni colpose gravissime, per ora niente d… - Laura_in_cucina : #Bergamo, i bimbi ustionati all'asilo: «Volevano farli felici, ma hanno causato un disastro». La piccola di 4 anni… - ginugiola : RT @News24_it: Osio Sopra, bimbi ustionati alla scuola materna, cucinavano marshmallow. Gravi due bambini di 4 e 5 anni - Corriere Bergamo… - anis_epis : Indagato il padre di uno dei bimbi ustionati all’asilo di Osio Sopra: ha versato bioetanolo sul fuoco. Gravissime l… -

... profanata la tomba del piccolo Alfredino Rampi A OSIO SOPRA Bergamo, incendio in una scuola dell'infanzia: cinque'Ero presente ma non ho lanciato io l'acido, volevo picchiarle col ...... profanata la tomba del piccolo Alfredino Rampi A OSIO SOPRA Bergamo, incendio in una scuola dell'infanzia: cinqueGli investigatori vogliono ricostruire gli ultimi giorni di vita di ...Sono ancora ricoverati i due bambini di 4 anni, un maschio e una femmina, che sono stati investiti dalle fiamme lunedì scorso in un asilo di Osio Sopra (Bergamo): il primo si trova al Niguarda di ...«I bimbi sono in miglioramento e questa è la cosa più importante». Il sindaco di Osio Sopra, Edilio Pelicioli, è stato aggiornato ieri mattina sulle condizioni dei piccoli ustionati alla scuola matern ...