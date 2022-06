Barbara D’Urso lascia Mediaset? Gli indizi lasciano pochi dubbi (Di venerdì 3 giugno 2022) Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset? Alcuni indizi di certo non fanno ben sperare E’ uno dei volti più noti e rappresentativi di Mediaset. Del resto ha dato tanto all’azienda di Berlusconi e il suo impegno – ai limiti dello stakanovismo – è stato giustamente ricompensato. Le hanno pure dedicato uno studio di Cologno Monzese! Barbara D’Urso (screenshot)Al momento, però, la vita lavorativa della D’Urso sembra aver preso una piega decisamente inaspettata, e non in senso positivo. La corazzata D’Urso sembra essere stata finalmente arrestata. Ma a questo punto non ci si può non chiedere quale sarà il destino di Barbara all’interno della ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 giugno 2022)potrebbere? Alcunidi certo non fanno ben sperare E’ uno dei volti più noti e rappresentativi di. Del resto ha dato tanto all’azienda di Berlusconi e il suo impegno – ai limiti dello stakanovismo – è stato giustamente ricompensato. Le hanno pure dedicato uno studio di Cologno Monzese!(screenshot)Al momento, però, la vita lavorativa dellasembra aver preso una piega decisamente inaspettata, e non in senso positivo. La corazzatasembra essere stata finalmente arrestata. Ma a questo punto non ci si può non chiedere quale sarà il destino diall’interno della ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - j4deex : @Giusi2023 Si ma ti ripeto che non è importante, anche Barbara d’urso è molto discussa ma è lì da anni e non ce la… - FilippoMariaMa1 : @perle_trash Uhmmm in salsa Barbara D'Urso? - TheRadiodavid : @ilvit02 Il dito puntato, il ringraziamento al pubblico.. Ha preso lezioni da Barbara D'urso - ArcaduAngelo : RT @albiuno: @EnricoLetta È più credibile Barbara D'urso...impegnati di più, coraggio. -