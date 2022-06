Vaiolo delle scimmie, primo caso a Modena (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – primo caso a Modena di Monkeypox o Vaiolo delle scimmie. Si tratta di un cittadino 21enne italiano, residente in provincia di Modena, che si è presentato ieri pomeriggio al Policlinico. L’uomo è tornato da un viaggio dalle isole Canarie due settimane fa; con ogni probabilità è lì che è stato contagiato. Il giovane è stato sottoposto al tampone previsto in questi casi (si analizza un campione del liquido contenuto in una vescicola). Il test virologico effettuato dal CRREM, laboratorio di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna ha confermato l’ipotesi clinica: il paziente è risultato positivo al MPXV, il Monkeypox virus. Il 21enne è attualmente in isolamento a domicilio ed è in buone condizioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) –di Monkeypox o. Si tratta di un cittadino 21enne italiano, residente in provincia di, che si è presentato ieri pomeriggio al Policlinico. L’uomo è tornato da un viaggio dalle isole Canarie due settimane fa; con ogni probabilità è lì che è stato contagiato. Il giovane è stato sottoposto al tampone previsto in questi casi (si analizza un campione del liquido contenuto in una vescicola). Il test virologico effettuato dal CRREM, laboratorio di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna ha confermato l’ipotesi clinica: il paziente è risultato positivo al MPXV, il Monkeypox virus. Il 21enne è attualmente in isolamento a domicilio ed è in buone condizioni di ...

In Svizzera. Segnalati altri due casi di vaiolo delle scimmie. Due nuovi casi di vaiolo delle scimmie sono stati segnalati in Svizzera. Lo ha annunciato nel pomeriggio l'Ufficio federale della sanit pubblica (UFSP). Il numero totale di casi registrati nel Paese dal 21 maggio sale ...

Ema:"Vaiolo scimmie, non c'è emergenza" 19.00 Ema:"Vaiolo scimmie, non c'è emergenza" Il vaiolo delle scimmie vedrà "un probabile aumento di casi, ma attualmente non c'è una emergenza sanitaria". Lo ha detto Marco Cavaliere, il responsabile della strategia dei vaccini dell'Ema.

Il virus del vaiolo delle scimmie "ha differenze significative con il Covid, a partire dal fatto che non si trasmette facilmente tra gli esseri umani; è probabile un aumento dei casi ma attualmente ..."