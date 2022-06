Usa, sparatoria in un ospedale a Tulsa: voleva colpire un medico, uccide 4 persone, poi si suicida (Di giovedì 2 giugno 2022) Il conflitto a fuoco nel campus del St Francis Hospital. Il killer voleva colpire in particolare un medico, dopo la strage si è suicidato Leggi su corriere (Di giovedì 2 giugno 2022) Il conflitto a fuoco nel campus del St Francis Hospital. Il killerin particolare un, dopo la strage si èto

Advertising

Corriere : Sparatoria vicino a un ospedale a Tulsa, in Oklahoma: diversi feriti, morto l'aggressore - fanpage : Ancora una sparatoria in una scuola Usa, dove un uomo armato si è barricato all’interno della Robb Elementary Schoo… - Link4Universe : 'Se muoio in una sparatoria nella scuola, lasciate il mio corpo sulle scalinate dell congresso' Due parole sulla tr… - Diegokpri050 : RT @Corriere: Sparatoria vicino a un ospedale a Tulsa, in Oklahoma: diversi feriti, morto l'aggressore - Open_gol : Ci sono anche dieci feriti. L’incidente collegato a un allarme bomba -