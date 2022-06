Uomini e Donne | dopo la scelta il gesto di Maria

(Di giovedì 2 giugno 2022) Per la giovane corteggiatrice di Luca Saladino non è arrivato il lieto fine sperato e, una volta uscita dallo studio, ha continuato a versare lacrime Ieri è andata in onda ladi Luca Saladino. Il tronista romano ha scelto Soraja , lasciando Lilly in un fiume di lacrime. A quanto pare proprio l’atteggiamento della corteggiatrice è rimasto impresso nella mente sia diDe Filippi che di Tina Cipollari. Infatti, proprio la padrona di casa si è lasciata andare ad un dolcenei suoi riguardi. Vediamo insieme cosa è successo.de filippi fa unimportante aLuca Saladino ha scelto Soraia E’ stata davvero unadifficile quella di Luca Saldino da prendere nei giorni scorsi. Il ragazzo romano ha ...

Advertising

robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - meb : Agli uomini e le donne che, con il sacrificio di allora, ci hanno permesso di essere liberi oggi. Al voto per tutti… - poliziadistato : #2giugno 76° #FestadellaRepubblica “Insieme a difesa della pace”. Sui #ForiImperiali a Roma ci saranno anche le nos… - benjamn_boliche : RT @benjamn_boliche: #2giugno #FestadellaRepubblica Preceduta dagli stendardi dei reparti operativi, sfila una compagnia composta da piloti… - benjamn_boliche : RT @benjamn_boliche: #2giugno #FestadellaRepubblica Preceduta dagli stendardi dei reparti operativi, sfila una compagnia composta da piloti… -

Fortementein.com

Questo pomeriggionon andrà in onda. Il dating show di Maria De Filippi , infatti, è giunto al termine di un'altra edizione di successo e si prepara ad andare in vacanza per la pausa estiva per ritornare ...... Forlani, decise di sospendere la parata militare di modo che gli stessi mezzi epotessero ... dopo che anche allefu concesso di poter votare. Il risultato del referendum vide 12 717 923 ... Uomini e Donne, l'ex tronista confessa tutto, il video è struggente «Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio sanitario nazionale partecipano alla celebrazione della Festa della Repubblica. È una grande emozione e un bel riconoscimento al ...E della conduttrice ha detto che…. A Uomini e Donne, ieri è stato il tempo della scelta di Luca Salatino, il quale era molto in ansia prima di dire il nome della donna con la quale preferisce passare ...