Roma, nascondeva l’eroina tra l’insalata: in manette 46enne pregiudicata (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma – Prosegue l’attività antidroga dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca che, tra le note “piazze” di spaccio del quartiere, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri, durante un servizio di pattuglia in abiti civili, hanno arrestato una donna di 46 anni Romana, già con precedenti, che alla vista dei carabinieri, è salita a bordo dell’autobus linea “20 Express” in via dell’Archeologia. A quel punto i militari hanno deciso di seguire i suoi spostamenti e giunta alla fermata, in prossimità del civico 241, l’hanno sottoposta ad un controllo. All’interno della busta della spesa, tra le foglie di lattuga, i militari hanno rinvenuto 3 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)– Prosegue l’attività antidroga dei Carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca che, tra le note “piazze” di spaccio del quartiere, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri, durante un servizio di pattuglia in abiti civili, hanno arrestato una donna di 46 annina, già con precedenti, che alla vista dei carabinieri, è salita a bordo dell’autobus linea “20 Express” in via dell’Archeologia. A quel punto i militari hanno deciso di seguire i suoi spostamenti e giunta alla fermata, in prossimità del civico 241, l’hanno sottoposta ad un controllo. All’interno della busta della spesa, tra le foglie di lattuga, i militari hanno rinvenuto 3 ...

AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: I carabinieri di Nettuno, Roma, hanno scoperto e sequestrato un centro benessere che in realtà nascondeva attività”a l… - amiciweb : RT @FrancoScarsell2: I carabinieri di Nettuno, Roma, hanno scoperto e sequestrato un centro benessere che in realtà nascondeva attività”a l… - FrancoScarsell2 : I carabinieri di Nettuno, Roma, hanno scoperto e sequestrato un centro benessere che in realtà nascondeva attività”… - ilfaroonline : Roma, nascondeva nel box auto quasi 50 chili di hashish: pusher in manette -