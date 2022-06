Roland Garros 2022: Martina Trevisan si ferma in semifinale, Coco Gauff a 18 anni in finale contro Iga Swiatek (Di giovedì 2 giugno 2022) Si conclude in semifinale il percorso, oltre ogni previsione, di Martina Trevisan al Roland Garros 2022. La toscana deve cedere in poco meno di un’ora e mezza a Cori “Coco” Gauff, che con il 6-3 6-1 odierno diventa la più giovane dai tempi di Maria Sharapova a Wimbledon 2004 a raggiungere una finale Slam. Per l’americana la prossima sfida sarà quella con la numero 1 del ranking WTA, la polacca Iga Swiatek, ed è qualcosa che negli States si attendeva all’incirca da tre anni, cioè da quando, ai Championships, arrivava a battere Venus Williams quando di candeline ne aveva spente 15. L’inizio è piuttosto carico di tensione: Trevisan sbaglia parecchio e concede una palla ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Si conclude inil percorso, oltre ogni previsione, dial. La toscana deve cedere in poco meno di un’ora e mezza a Cori “, che con il 6-3 6-1 odierno diventa la più giovane dai tempi di Maria Sharapova a Wimbledon 2004 a raggiungere unaSlam. Per l’americana la prossima sfida sarà quella con la numero 1 del ranking WTA, la polacca Iga, ed è qualcosa che negli States si attendeva all’incirca da tre, cioè da quando, ai Championships, arrivava a battere Venus Williams quando di candeline ne aveva spente 15. L’inizio è piuttosto carico di tensione:sbaglia parecchio e concede una palla ...

