Ragusa | aggiudicati lavori per collettore acqua bianche

(Di giovedì 2 giugno 2022)per la realizzazione deldelle acquein piazza Croce – via Lisia – piazzale antistante la Polimeri Europa a.È stata pubblicata all’albo pretorio del Comune la determinazione n. 3445 del 01/06/2022 al Registro Generale, n° 90 del 31/05/2022 Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio, che dispone l’appalto deidi “intervento per l’eliminazione del rischio idraulico urbano mediante la realizzazione delacquepiazza Croce – via Lisia – piazzale antistante la Polimeri Europa”. Aggiudicataria deiè risultata l’impresa Ediltecnica Costruzioni Srl, con sede a San Cataldo in provincia di Caltanissetta per il prezzo di euro 512.831,36 ...