Preghiera del mattino del 2 Giugno 2022: “Allontana da me ciò che mi separa da Te” (Di giovedì 2 giugno 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 2 giugno 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

