Nations League, termina in parità la sfida tra Spagna e Portogallo: a segno Morata

termina in parità la sfida tra Spagna e Portogallo di Nations League: per gli iberici in gol Alvaro Morata termina in parità la sfida di Nations League tra Spagna e Portogallo. Il risultato finale è di 1-1 e in gol per gli iberici è andato Alvaro Morata. Il centravanti della Juventus ha soltanto dato l'illusione della vittoria, perché poi i lusitani hanno pareggiato con il gol di Horta.

