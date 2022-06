Napoli, pericolo Gattuso: l’ex tecnico sogna tre colpi dagli azzurri (Di giovedì 2 giugno 2022) pericolo Gattuso per il Napoli. Con il passaggio del tecnico al Valencia potrebbe partire l’assalto a tre calciatori azzurri Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli. Il passaggio di Rino Gattuso al Valencia complica i piani degli azzurri, che potrebbero ora vedersi scippare tre calciatori dal loro ex tecnico. Gattuso avrebbe già chiesto agli spagnoli di accontentarlo mettendogli a disposizione tre suoi pupilli: Mertens (in scadenza), Demme ma, soprattutto, Zielinski. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022)per il. Con il passaggio delal Valencia potrebbe partire l’assalto a tre calciatoriIl Mattino fa il punto sul mercato del. Il passaggio di Rinoal Valencia complica i piani degli, che potrebbero ora vedersi scippare tre calciatori dal loro exavrebbe già chiesto agli spagnoli di accontentarlo mettendogli a disposizione tre suoi pupilli: Mertens (in scadenza), Demme ma, soprattutto, Zielinski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

