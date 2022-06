Advertising

sportli26181512 : Lazio, UFFICIALE: Sarri rinnova fino al 2025: La Lazio e Maurizio Sarri vanno avanti insieme, ora è tutto ufficiale… - CalcioFinanza : Lazio, ufficiale il rinnovo di Maurizio Sarri: per il tecnico nuovo contratto fino al 2025 - sportface2016 : #Lazio, ufficiale: #Sarri rinnova fino al 2025 - _SiGonfiaLaRete : #Sarri rinnova con la #Lazio - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Sarri e la Lazio avanti insieme ?????? -

Era nell'aria, adesso è ufficiale: Maurizio Sarri ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Il tecnico toscano ha prolungato l'accordo in essere fino al 2025 con la società biancoceleste. A ...Il club biancoceleste ha confermato il prolungamento contrattuale per il proprio tecnico: la nuova scadenza per Sarri sarà nel 2025.